Kamala Harris muss austeilen Gegen Donald Trump hilft nur Härte

So kam Trump im Wahlkampf 2016 durch. Ob die Masche noch einmal zieht, ist fraglich. Wenn ein verurteilter Straftäter, der Schweigegelder an einen Pornostar bezahlt hat, so etwas sagt, könnte das auch auf ihn selbst zurückfallen – zumal sich vieles in der amerikanischen Gesellschaft seit 2016 verändert hat. Der blondierte Hetzer sieht mit seinen verbalen Tiefschlägen gegen eine Frau noch gestriger aus als ohnehin schon. Vor allem lässt sich Kamala Harris nichts gefallen. Dass sie austeilen kann, bewies sie beim ersten Besuch ihrer Wahlkampfzentrale als designierte Präsidentschaftskandidatin. Die ehemalige Chefanklägerin von Kalifornien weiß, wie mit Typen wie Trump umzugehen ist: hart zurückschlagen.