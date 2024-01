Liebe im Politikbetrieb Von Lindner bis Wegner: Wenn Privates zum Politikum wird

Nichtsdestotrotz gibt es bei Beziehungen am Arbeitsplatz – gerade in Positionen mit Machtgefälle – einige Fallstricke. In der Wirtschaft, allen voran in den USA, gibt es deshalb vielerorts strikte Compliance-Regeln. Dort sind Mitarbeitende verpflichtet, Beziehungen am Arbeitsplatz offenzulegen. Wenn hierarchische Unterschiede bestehen oder ein Paar in der gleichen Abteilung arbeitet, hat das Konsequenzen. Auch Wegner ist gegenüber den Senatsmitgliedern und somit Günther-Wünsch weisungsbefugt. Dass einer der beiden aus dem Senat ausscheidet, ist allerdings nicht gesagt. Jedenfalls gibt es keine Vorschrift.