„Kannst du meine Zunge lutschen?“ Beim Dalai Lama ist nichts mehr heilig

Und doch gibt es den Ansatz einer Erklärung für das, was dann geschah: Das geistliche Oberhaupt der Tibeter gibt dem Jungen einen Kopfstupser, streckt ihm seine Zunge entgegen und fragt: „Kannst du meine Zunge lutschen?“ Was die Öffentlichkeit online als “abstoßend“ und „absolut krank“ verurteilt, hat zumindest einen religiösen Anknüpfungspunkt: Das Herausstrecken der Zunge galt in der tibetischen Kultur einst als Begrüßung. Zu entschuldigen ist damit noch lange nichts. Schließlich geht es bei dem ursprünglichen Ritual nur um das Zeigen der Zunge, nicht um das Berühren oder gar Lutschen. Einer Erzählung zufolge war ein besonders grausamer König Tibets im 9. Jahrhundert angeblich mit einer schwarzen Zunge versehen. Weil Buddhisten seine Wiedergeburt fürchteten, begrüßten sie sich so.