Anhörung zur Auslieferung an die USA Die Entscheidung um Assange ist ein Dilemma – so oder so

Zwölf Jahre lebt der Mann in Unfreiheit, dem sein schlimmster Prozess noch bevorstehen könnte. Julian Assange, ehemaliger Investigativjournalist, Politaktivist, Computerhacker, Wikileaks-Gründer und US-Staatsfeind Nummer eins drohen 175 Jahre Haft – sollte er in die Vereinigten Staaten ausgeliefert und dort vor Gericht gestellt werden. 18 Vergehen wirft ihm die Anklageschrift vor: Verschwörungen, Spionage und Landesverrat sind Kern der Vorwürfe nach einem US-Gesetz, dem Espionage Act, das einst im Ersten Weltkrieg erlassen wurde, die Todesstrafe erlaubt – und jahrzehntelang unbeachtet blieb. In den Augen der USA ist Assange nichts weniger als ein terroristischer Spion, in denen vieler anderer: Held, Aufklärer, Vorkämpfer der Pressefreiheit.