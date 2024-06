Deal mit US-Behörden Ein Sieg für Assange, aber eine Niederlage für die Pressefreiheit

So erfreulich der Ausgang auf einer persönlichen Ebene sein mag, so schleicht sich doch ein Tropfen Wermut in das Glas Champagner, das man auf seine Freilassung trinken will. Denn neben Assange saß auf der Anklagebank auch die Pressefreiheit, und es ist kein hundertprozentiger Sieg, den die beiden da errungen haben. Assange musste, um frei zu gelangen, sich der Verschwörung zur illegalen Beschaffung und Veröffentlichung von geheimen Informationen schuldig bekennen. Damit wird festgestellt und zugegeben, dass das, was er tat, illegal war.