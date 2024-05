Übersensible Gesellschaft Triggern gegen Kunstfreiheit

Zudem ist bemerkenswert, wie die Sensibilität gegenüber Verletzungspotenzial in der Sprache oder in der Kunst, also im Nahbereich des Kultivierten, gewachsen ist. Das erscheint wie ein Reflex auf die Zunahme an Aggressionen und Gewalt in der Welt jenseits der Kunst. Gegen verbrecherische Kriege, aggressive Stimmungen in der Gesellschaft gibt es wenig Schutz. Solche Entwicklungen verstärken ein Gefühl der Ohnmacht. Womöglich ist das ein Grund dafür, Schutz und gesteigerte Rücksichtnahme auf überschaubarem Gebiet umso dringlicher einzufordern. Nämlich da, wo man es kann: im Theater, im Museum.