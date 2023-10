50 Jahre Jom-Kippur-Krieg Der Angriff, der Israel beinahe vernichtete

Es war eine perfekte Überraschung. Während die meisten Israelis an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, in der Synagoge Gott und ihre Mitmenschen um Vergebung und Versöhnung baten, griffen die Armeen Ägyptens und Syriens am 6. Oktober 1973 um 14 Uhr zeitgleich die Stellungen des jüdischen Staates an. Mehrere tausend ägyptische Soldaten überquerten den Suez-Kanal, wo sie binnen Stunden 300 Israelis in zwanzig Beobachtungsbunkern entlang der 160 Kilometer langen Wasserstraße überwanden. Derweil schlugen ägyptische Pioniere Brücken über den Kanal. Als israelische Panzer den Invasoren entgegenfuhren, wurden sie in kurzer Zeit zerstört.