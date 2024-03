Rede zur Lage der US-Nation Joe Biden – das Stehaufmännchen der amerikanischen Politik

Vor allem blieb der Präsident bei seiner letzten „State of the Union“ eine Antwort auf die Frage schuldig, wie er das tief gespaltene Land zusammenbringen will. Die Lage der Nation bleibt gekennzeichnet von Unzufriedenheit, Ungewissheit und gesellschaftlicher Unruhe. Das erzeugt ein Vakuum, in das unabhängige Kandidaten hineinstoßen können. Das müsste der Präsident mehr fürchten als seinen Herausforderer.