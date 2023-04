US-Wirtschaft bei Bidens erneuter Kandidatur in Bestform Die Rückkehr eines Superstars

Analyse · Bei Wahlen kommt es auf die Wirtschaft an. It’s the economy, stupid, sagen die Amerikaner. Das könnte für US-Präsident Joe Biden sprechen, der gerade seine ernuete Kandidatur erklärt hat. Denn die Stellung der amerikanischen Ökonomie ist so stark wie nie – trotz China, Corona und Ukraine-Krieg.

27.04.2023, 13:53 Uhr

Wissenschaftler arbeiten in einem Labor des Biotechnologieunternehmens Regeneron im amerikanischen Tarrytown. In der Pharmazie und Biotechnologie sind US-Konzerne weltweit führend. Foto: dpa/-

Die Zeit der Mondlandung vor über 50 Jahren war ein Höhepunkt amerikanischer Macht in Politik und Wirtschaft. Die Vereinigten Staaten hatten den Wettlauf mit der Sowjetunion zum Erdtrabanten klar gewonnen, deren Weltmachtanspruch abgewehrt, den Sozialstaat ausgebaut (Great Society) und ihre Wirtschaft in fast allen Bereichen zur führenden Instanz des Globus ausgebaut. Mit gut drei Prozent Arbeitslosigkeit herrschte faktisch Vollbeschäftigung, trotz der Rassenkonflikte gelang es einer schwarzen Mittelschicht, Teilhabe am öffentlichen Leben zu gewinnen.