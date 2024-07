Pressekonferenz des US-Präsidenten Ein ungutes Gefühl bleibt

Seit dem Debatten-Desaster ist Biden in den nationalen Umfragen deutlich hinter Trump zurückgefallen. Ebenso in allen Swing States, die am Ende über die Mehrheit im Wahlleute-Kollegium entscheiden. In einer neuen Umfrage der Washington Post meinen 85 Prozent der Amerikaner, Biden sei zu alt für eine zweite Amtszeit. Und die Meinungsforscher von PEW fanden gerade erst heraus, dass 71 Prozent der Demokraten sich einen Verzicht wünschen.