J.K. Rowling gegen Trans-Aktivisten Warum die Harry-Potter-Autorin ihre eigene Festnahme provoziert

Gewalt gegen Transmenschen ist keine absolute Ausnahme. Gesetzesänderungen wie die in Schottland oder auch das Selbstbestimmungsgesetz, das am 1. November 2024 in Kraft treten soll, sollen Bewusstsein schaffen für ein Thema, über das lange geschwiegen wurde und zu dem Forschung und Statistiken noch in den Anfängen stecken. Und das genauso Vorreiter und Verfechter braucht, wie es das Thema Feminismus verlangt. Beides gegeneinander auszuspielen, wie es Rowling mit sehr großer Reichweite tut, schadet am Ende beiden Seiten. Denn auch die Autorin selbst ist inzwischen zur Hassfigur der LGBTQ-Community auserkoren, erhält Hass und Morddrohungen, die ebenso inakzeptabel sind und das gesellschaftliche Klima weiter vergiften.