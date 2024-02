Debatte um beliebtes Kinderbuch Jim Knopf verbannt das N-Wort – und das ist gut so

Auch an anderen Stellen hat Jim Knopf leichte Anpassungen erfahren. Statt „Indianerjunge“ werde nun zum Beispiel „Junge“ geschrieben, statt „Eskimokind“ „Inuitkind“. Die Zeichnungen von Jim Knopf wurden ebenfalls angepasst. „Es sind die dicken rosafarbenen Lippen und die schwarze Haut, die ohne Begrenzung in die schwarzen Haare übergeht, die in der heutigen Betrachtung und vor dem Hintergrund der Rassismuserfahrungen Schwarzer Menschen irritieren können“, hatte der Thienemann Verlag erklärt. Auch eine Pfeife hat Jim auf dem Cover nicht mehr. In der Geschichte wird seine schwarze Hautfarbe außerdem nicht länger thematisiert, wenn sie nicht relevant für die Handlung ist, teilte der Verlag mit. Das tut niemandem weh und hilft vielen. Es ist daher richtig.