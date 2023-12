Rechtspopulisten im Aufwind Der Aufmarsch der AfD

Der Aufstieg der AfD vor allem im Osten Deutschlands wirkt teilweise beängstigend. Wenn jeder dritte Wahlberechtigte sein Kreuz bei dieser Partei machen will, wie es eine „Spiegel“-Umfrage suggeriert, kann es sich nicht mehr nur um Protest handeln. Dann ist eine solche Partei längst Teil der politischen Realität. Auch im Westen erreicht die AfD bis zu 20 Prozent in Umfragen und bei Wahlen wie in Hessen 18 Prozent. Erschwerend kommt hinzu, dass die AfD in Thüringen und Sachsen-Anhalt nach Einschätzung des dortigen Verfassungsschutzes gesichert rechtsextreme Haltungen vertritt.