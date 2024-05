Japan-Tag 2024 in Düsseldorf Im Kimono zum Japanfest – ist das rassistisch?

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Argumentation auf Kimonos bezogen nicht recht greift. Mit dem Kleidungsstück werden keine Bevölkerungsgruppen diskriminiert oder historische Fehltritte verharmlost. Der Kimono gilt bis heute als Kulturgut in Japan selbst, wird aber auch in der gesamten Modewelt seit Jahrzehnten aufgegriffen, inszeniert und neu interpretiert. Er ist in diesem Sinne kulturfördernd, in all seinen Varianten von Asien bis Ibiza in Südeuropa wird er getragen; von der Strandversion bis hin zu länger geschnittene Ramadan-Kollektionen gibt es ihn. Im Grunde ist er gar geschlechterübergreifend tragbar: Auf dem Japan-Tag sind längst nicht nur Frauen in Kimonos gehüllt.