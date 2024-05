Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft Nordrhein-Westfalen kann kaum mithalten

Die nordrhein-westfälische Wirtschaft insgesamt, so viel steht fest, kommt mit den Herausforderungen der Digitalisierung und der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirschaft weniger gut zurecht als andere Regionen in Deutschland. Zugleich ist das Bundesland eher städtisch orientiert, während es vor allem die flexiblen Mittelständler auf dem Land im Süden, aber auch im Norden Deutschlands besser schaffen, sich auf das neue Umfeld einzustellen. Sodann fehlt es in NRW am notwendigen Platz für Neuansiedlungen. „Das ist im Norden und Osten Deutschlands anders“, meint der IW-Ökonom Kempermann. Deshalb haben Großkonzerne wie Northvolt (Batterie), Intel und TSMC (Halbleiter) sich lieber in Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt niedergelassen. Auch der Autozulieferer Kirchhoff wollte ursprünglich sein Werk in NRW bauen, fand aber kein Grundstück. Deshalb wich er nach Sachsen aus.