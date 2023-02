Italiens neue Regierung Die Meloni-Überraschung

Offenbar ist sich auch die Bevölkerung der klammen Lage der Staatsfinanzen bewusst. Meloni hatte im Wahlkampf versprochen, den Rabatt auf Benzin 2023 beizubehalten, konnte dieses Versprechen aber angesichts der Kosten nicht einlösen. In Europa registriert man zufrieden, dass Italien nicht nur in der EU (fast) keine Pro­bleme macht. So trug Rom etwa die Blockade von Milliardenmitteln durch die EU-Kommission mit, die Ungarn wegen Rechtsstaatsbedenken vorenthalten wurden. Und das, obwohl Meloni politisch eigentlich mit Viktor Orbán auf einer Linie liegt. Auch in der Ukraine-Frage zieht Rom mit Brüssel im Wesentlichen an einem Strang. Mit Frankreich hat sich Italien verpflichtet, Kiew das Luftabwehrsystem SAP/T zu liefern.