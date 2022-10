Historiker Sven Reichardt im Interview : „Der Faschismus bekommt wieder Chancen in unserer Gesellschaft“

Mussolinis Grabstätte in Predappio bei Bologna ist bis heute eine Wallfahrtsstätte von Faschisten. Foto: picture-alliance / akg-images / Hedda Eid

Der Konstanzer Historiker erklärt, was vor 100 Jahren in Italien passierte und was Adolf Hitler und Benito Mussolini verband. Und er hat eine Antwort auf die Frage, ob eigentlich Viktor Orbán, Donald Trump und Wladimir Putin Faschisten sind.