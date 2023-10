Kampf gegen den Terror Der Mythos von Israels Unbesiegbarkeit bröckelt

Umso tiefer sitzt der Schock. Der Mythos perfekter Aufklärung ist zerbrochen. Denn in einer professionell vorbereiteten koordinierten und lange strategisch-taktisch geplanten und geübten Kommandoaktion überwanden Hunderte Terroristen zu Wasser, in der Luft und am Boden die israelischen Sicherheitssysteme am Gazastreifen, stürmten in Städte, Dörfer und Siedlungen im Süden Israels, töteten wahllos Zivilisten und griffen das Hauptquartier der israelischen Armee (IDF) am Gazastreifen an und töteten Kommandeure von Eliteeinheiten wie der Nahalbrigade oder der Golani-Truppe. Die Terroristen verschleppten fast 100 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen. Das ganze Szenario begleitet von einem Raketenhagel auf Israel. Etwa 1200 Israelis werden getötet, genauso viele Palästinenser im Gazastreifen durch israelische Gegenoffensiven.