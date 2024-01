Israel vor dem Internationalen Gerichtshof Zwischen Gerechtigkeit und Judenhass

Es ist schon starker Tobak, was der Anwalt des klageführenden Landes Südafrika an Äußerungen prominenter israelischer Politiker präsentiert. Da ist von „menschlichen Tieren“ die Rede, von Zerstörung, Rache und Gnadenlosigkeit. Der führende Likud-Abgeordnete Nissim Vaturi fordert, „Gaza zu verbrennen, denn es gibt dort keine Unschuldigen“. Energieminister Israel Katz findet, dass die Palästinenser dort „keinen Tropfen Wasser, keine Batterie“ erhalten sollten, bis „sie aus der Welt scheiden“. Auf 84 Seiten hat das Land am Kap der Guten Hoffnung die Vorwürfe zusammengefasst, die eine Klage gegen Israel wegen Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag begründen sollen. Am Donnerstag hat der Regierungsjurist Tembeka Ngcukaitobi Beispiele für sinnlose Zerstörung vorgetragen, Videos gezeigt, Zitate hochrangiger Politiker genannt. Sie sind allesamt erschütternd.