Israel im Krieg Nie wieder Masada!

Der jüdische Staat bietet das Versprechen, nie wieder schutzlos zu sein. Und jenes Deutschland, das nach dem Holocaust entstanden ist, hat die Solidarität mit Israel als Teil seiner Staatsräson definiert. Was aber heißt das angesichts des Krieges, den die Hamas mit unfassbarer Brutalität begonnen hat? Was bedeuten Staatsräson und Solidarität, wenn die Worte des Mitgefühls und der Trauer gesprochen sind? Was kann, was muss Deutschland tun, wenn in Israel Menschen verschleppt, vergewaltigt und ermordet werden, weil sie Juden sind?