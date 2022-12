Iran Revolution ohne Anführer

Als Politiker im italienischen Senat kürzlich eine führende Stimme aus der iranischen Opposition hören wollten, fiel ihre Wahl auf Mariam Radschawi. In einem blauen Kostüm mit passendem Kopftuch sprach die 69-Jährige per Video zu den Senatoren und sagte, das Regime in Teheran habe seine „Endphase“ erreicht. Radschawis Gruppe, die Organisation der Volksmudschahedin (MEK), stehe als demokratische Alternative nach einem Sturz der Mullahs zur Verfügung, fügte Radschawi hinzu. Iranische Aktivisten und Experten waren entrüstet über die Einladung des Senats. Aus ihrer Sicht wird Radschawis MEK zu Unrecht von westlichen Politikern hofiert.