Angriff auf Israel Der Iran hat nicht Israel isoliert, sondern sich selbst

Das iranische Regime versucht, den Angriff auf Israel propagandistisch auszuschlachten und sich selbst als Anführer einer islamischen Front gegen den jüdischen Staat zu inszenieren. Doch einen Krieg mit Israel will Teheran nicht: Iranische Regierungsvertreter sagen, die Konfrontation mit Israel sei nun erst einmal vorbei. Sogar eine politische Abstimmung zwischen dem Iran und dem „Großen Satan“ USA wird sichtbar. Außenminister Hossein Amirabdollahian enthüllte, der Iran habe vor dem Angriff den USA signalisiert, dass sich der Beschuss israelischer Ziele in Grenzen halten werde. Nachdem der Iran Wort gehalten hat, will die US-Regierung den Partner Israel von einem massiven Gegenschlag gegen Teheran abbringen.