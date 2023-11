Ukrainischer Botschafter Oleksii Makeiev „Jeder Ukrainer hat mittlerweile jemanden im Krieg verloren“

Makeiev Noch einmal: Die Ukrainer haben in den vergangenen 80 Jahren zweimal erleben müssen, was es heißt, unter einer feindlichen Besatzung zu leben. Erst in der Nazi-Zeit die gesamte Ukraine, jetzt 20 Prozent unseres Landes, das die Russen besetzt halten. Wir sind den Menschen dort schuldig, diese Gebiete zu befreien. Als wir im Osten der Ukraine Dörfer und Städte erkämpft haben, hatten die Menschen Tränen der Dankbarkeit und Genugtuung in den Augen.