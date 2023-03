Weltglücksreport Warum Deutschland eigentlich nicht in die Top 20 gehört

Die Ergebnisse, die stets am von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Tag des Glückes präsentiert werden, sind im Grunde wenig überraschend: Am glücklichsten sind die Menschen in den nordischen Ländern. Finnland, Dänemark, Island führen das weltweite Ranking an, es folgen Israel, die Niederlande, Schweden, Norwegen, die Schweiz, Luxemburg und auf Platz zehn Neuseeland. Auch die Plätze elf bis zwanzig sind bis auf Australien, Kanada und USA ausschließlich mit mitteleuropäischen Ländern besetzt. Stabile Demokratien also, in denen Rechtsstaatlichkeit, eine gute Gesundheitsversorgung und soziale Absicherung elementar verankert sind. Diese Werte können sicher zufriedenstellen, aber machen sie wirklich glücklich?