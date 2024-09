Intel stoppt Chipfabrik Ein Lehrstück über den Unsinn von Subventionen

Es sollte die größte ausländische Direktinvestition in der deutschen Geschichte werden. Begeistert hatte Olaf Scholz die geplante Ansiedlung von Intel in Magdeburg gelobt. Mit dieser Investition schließe man technologisch zur Weltspitze auf, sagte der Kanzler - und wollte Intel den Start mit 9,9 Milliarden Euro an Subventionen versüßen. Tausende Jobs sollten entstehen.