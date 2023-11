Geld und Leben Effiziente Inflationsbekämpfung

Die Zinserhöhungen der EZB zur Bekämpfung der Inflation haben dazu geführt, dass die europäische Notenbank diese Überschussguthaben derzeit mit vier Prozent verzinst. Dadurch stehen den entsprechend hohen Zinserträgen der Banken erhebliche Verluste der EZB, in Deutschland also der Deutschen Bundesbank als Teil der europäischen Notenbanksystems gegenüber. Verluste einer Zentralbank sind nicht dramatisch und hinzunehmen, wenn sie bei der Inflationsbekämpfung nicht zu vermeiden sind. Aber diese Verluste nicht zu haben, ist besser. Eine moderate Erhöhung der Mindestreserve ist deshalb zu begrüßen. Sie führt bei den Banken zu einer Umschichtung von hoch verzinsten Überschussguthaben zu nicht verzinsten Mindestguthaben und erlaubt der EZB damit, die derzeit extrem hohen Zinszahlungen an Banken zu reduzieren, und somit die Inflation mit geringeren Zentralbankverlusten zu bekämpfen.