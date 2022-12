Gigantisches US-Subventionsprogramm für grüne Technologien Die Angst der Europäer, abgehängt zu werden

Frankreichs Präsident Macron hat, so scheint es, in Washington bei einem für die europäische und vor allem für die deutsche Wirtschaft enorm wichtigen Thema erste Fortschritte erreicht: US-Präsident Biden sagte ihm zu, das gigantische US-Subventionsprogramm für klimagerechte Unternehmensinvestitionen, den sogenannten „Inflation Reduction Act“ (IRA), im Sinne der Europäer noch einmal zu überarbeiten. Das Gesetzespaket hat mit Inflationsbekämpfung nicht viel zu tun, wohl aber mit einer aggressiven US-Industriepolitik: Mit mehr als 370 Milliarden US-Dollar (umgerechnet fast 360 Milliarden Euro) will Biden Investitionen in erneuerbare Energien und grüne Technologien staatlich fördern – aber nur, wenn die Unternehmen ihre Vorprodukte aus den USA beziehen oder ihre Produkte gleich dort fertigen lassen. Die USA wollen mit dem Paket die Nummer eins auf dem wichtigen Weltmarkt für grüne Zukunftstechnologien werden – vor China. Die Europäer hatte Biden dabei nicht im Blick. Bisher.