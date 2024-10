Italien erlässt drastische Regeln Wer nicht spurt, bleibt sitzen

Die rechte Regierung in Italien versucht, auf allen möglichen Feldern Härte zu demonstrieren. Nun auch wirkmächtig in der Bildung. Teil eines Reformpakets ist die Wiedereinführung von Benimmnoten an den Schulen, wie der WDR berichtet. Das allein wäre noch nicht bemerkenswert. Eine Verhaltensnote etwa auf dem Abschlusszeugnis kann künftigen Arbeitgebern Hinweise geben, was für ein Kandidat zu erwarten ist. NRW hat sich 2010 gegen solche Kopfnoten entschieden, aber man kann zu dem Schluss kommen, dass diese Transparenz besser ist. In Italien scheint es indes um etwas Anderes zu gehen. Denn das Verhalten der Schüler soll auf einer Skala von Null bis Zehn bewertet werden. Wer ab der Mittelstufe eine 5 oder schlechtere Note bekommt, bleibt sitzen – und zwar egal, welche sonstigen Leistungen die Schülerin oder der Schüler erbringt. Es geht also nicht nur um ein bisschen mehr Disziplin an den Schulen, sondern um Disziplinierung der Schüler. Die Lehrkräfte bekommen ein drastisches Mittel an die Hand, um gegen Fehlverhalten vorzugehen. Das klingt wie ein kurzer Ausweg aus der Disziplin-Misere an vielen Schulen.