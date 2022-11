Reform der Sozialhilfe Streit ums Bürgergeld: Warum der Faulpelz Konjunktur hat

Die Vorstellung, Transferempfänger seien „nur zu faul“ zum Arbeiten und müssten mit Sanktionen oder dem Verlust ihres Ersparten bedroht werden, um sich nicht auf staatlichen Leistungen „auszuruhen“, hat eine lange Tradition. Als in England um 1600 viele Klöster aufgelöst wurden und damit ein etabliertes Hilfssystem wegbrach, begann man dort zwischen den „deserving poor“ und den „able-bodied poor“ zu unterscheiden. Es geht dabei um Arme, die Hilfe verdienen, etwa weil sie alt, krank, kriegsversehrt sind und jene, die eigentlich körperlich in der Lage wären, ihren Unterhalt selbst zu bestreiten, es aber aus diversen Gründen nicht tun. Mit Blick auf diese Gruppe kam die Frage auf, warum sich die Bedürftigen nicht selbst helfen – und ob vielleicht sogar die Unterstützung ihnen den Ansporn nehme. Dieser Diskurs findet sich bis in die Gegenwart auch in Deutschland. Mal schlägt das Pendel eher in Richtung Sozialmissbrauchsdebatte. Dann tauchen Schlagworte auf wie „Selbstbedienung im Sozialstaat“ oder es werden Slogans wie „Fördern und Fordern“ propagiert wie nach 2002, als mit den Hartz-IV-Reformen der Sanktionsdruck auf arbeitslose Menschen erhöht wurde. Dann schlägt das Pendel wieder zurück, die Stigmatisierung von Armut wird beklagt und die Möglichkeiten eines bedingungslosen Grundeinkommens erwogen. Auch die Armutsforscherin Susanne Gerull glaubt, dass die lange Tradition, Menschen in „würdige und unwürdige Arme“ zu unterscheiden, bis heute nachwirkt. Armut werde individualisiert. Dadurch könnten sich die politisch Verantwortlichen ihrer Verpflichtung zum Gegensteuern entziehen. „Aktuell sind das vor allem die Politiker und Politikerinnen der Opposition“, sagt Gerull. Bis heute geht es in diesen Debatten also nicht um das Ende der Armut, sondern um das Verhältnis zwischen Gebenden und Nehmenden, zwischen Steuerzahlern und Transferempfängern, um den Preis für sozialen Frieden.