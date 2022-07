Was ist männlich - was ist weiblich? : “Die Biologie wurde allzu oft zur Erhaltung der Machtverhältnisse missbraucht“

Was ist männlich - was ist weiblich?

Bei einer Demonstration gegen den Vortrag der Biologin Vollbrecht in einem Hörsaal der Humboldt-Universität im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften hängen vor dem Hauptgebäude der Humboldt-Uni Transparente. Die Uni hat den Vortrag mit dem Titel „Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt“ abgesagt. Foto: dpa/Christophe Gateau

Interview Die bekannte Biologin und Feministin Meike Stoverock sieht Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Aber Mann und Frau werden nicht allein durch die Biologie bestimmt.

Stoverock Da gib es die physischen Merkmale, die Geschlechtschromosomen, bei Frauen XX, bei Männer XY, sowie die äußerlichen Geschlechtsmerkmale, die sich entwickeln – Eierstöcke, Hoden und so weiter. Hinzu kommt aber auch Spiegel der Hormone als Faktor, der große Auswirkungen auf Verhalten, Persönlichkeit und Sexualpräferenzen hat. Und der Wert der Geschlechtshormone, die wichtigsten sind Östrogene und Testosteron, ist im Grunde von Geburt an festgelegt. Das macht aber noch keinen Mann, keine Frau aus.

Stoverock Das lässt sich nicht auf rein physischer Ebene festlegen und das ist das Schwierige an der Frage. Der Mensch ist ein komplexes, soziales Wesen in einem kulturellen Umfeld, das mitbestimmt, was als „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“ gilt – und statistisch gesehen auch auf die Mehrheit der Cis-Männer und Cis-Frauen – also als Mann oder Frau Geborene - zutrifft. Aber eben nicht auf alle.