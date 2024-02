Brasilien betrachtet den Westen als Feind Der Hass des Südens auf unsere Werte

Das Vorgehen der Staatsführer von Brasilien, Südafrika oder Indien hat durchaus Methode. Es verabsolutiert die Meinung der herrschenden Partei oder Elite, greift unter dem Beifall der besonders aktiven Anhänger im eigenen Land den Westen an und entledigt sich der unangenehmen Errungenschaften von freien Gesellschaften, die auch die eigene Macht gefährden könnten. So traurig es ist, im Antisemitismus Lula da Silvas, im nationalistischen Religionswahn Modis oder in der kulturellen Relativierung westlicher Ideale durch Südafrika beweist der globale Süden sein neues Selbstbewusstsein und seine neue Macht. Das zeigt, dass zu Lasten der Menschen in diesen Ländern die universalen Werte des Westens wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat auf dem Rückzug sind.