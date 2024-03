Zahlen des Ifo-Instituts Viele bleiben im Homeoffice – welche Folgen hat das?

Die Pandemie ist gegangen, das Kostenpflichtiger Inhalt Homeoffice ist geblieben. Seit der Coronakrise hat sich der Anteil der Beschäftigten, die zumindest teilweise von zu Hause arbeiten, deutlich erhöht. Das gefällt offenbar nicht allen Unternehmen. Einige versuchen nun, ihre Belegschaft zurück ins Büro zu holen. So will etwa der Softwarekonzern SAP, dass seine Beschäftigten an mindestens drei Tagen in der Woche im Unternehmen oder bei Kunden arbeiten. Auch die Deutsche Telekom möchte ihre Belegschaft verstärkt vor Ort sehen, Führungskräfte sollen sogar an vier Tagen in der Woche ins Büro kommen. Die Versicherung Ergo versucht es derweil mit Anreizen. Wer ins Unternehmen geht, bekommt an einem Tag in der Woche ein kostenloses Menü in der Kantine spendiert.