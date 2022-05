Vermieter-Abrechnung : Hohe Nebenkosten sind ein Problem für alle

Meinung Wer jetzt höhere Vorauszahlungen leisten oder Geld sparen kann, sollte das unbedingt tun. Den Bedürftigen muss der Staat helfen. Auch im Interesse der Vermieter, die von teurer Energie genauso betroffen sind.

In dem Kontext stellt sich auch die Frage, ob Deutschland 2023 wie 2020 in der Pandemie ein Kündigungsmoratorium für Mieter braucht. Das hat der Mieterbund gefordert. Der Vergleich hinkt aber schon, weil es jetzt nicht darum geht, ob Mieter ihre monatliche Zahlung ohne Einkommen überhaupt leisten können, sondern ob sie in einem Jahr in der Lage sein werden, drei- bis vierstellige Nachzahlungen zu leisten, also noch viel zeitlichen Aufschub haben. Und zur Erinnerung: In der Pandemie waren es nicht in großem Stil die privaten Mieter, die die Zahlungen ausfallen ließen und deren Mietverhältnis es zu schützen galt, sondern Handelskonzerne wie Adidas, Deichmann und H&M, die dafür zu Recht öffentlich gerügt wurden. Aus der Erkenntnis heraus wäre es besser, der Staat würde den Bedürftigen das Geld direkt geben, anstatt ein Problem zeitlich zu verschieben. Das täte er nämlich auch zulasten der Vermieter. Für die sind hohe Nebenkosten nämlich auch ein Problem, nicht nur für die Mieter.