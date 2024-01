Höherer Kinderfreibetrag Warum das Nein der FDP zu einem höheren Kindergeld nicht ungerecht ist

Beim Kindergeld geht es um Chancengleichheit. Die Familien erhalten es unabhängig vom Einkommen. Denn dem Staat ist jedes Kind gleich viel wert. Das Kindergeld soll auch Paaren mit niedrigerem Einkommen die Möglichkeit geben, mehr für die Bildung und Erziehung ihrer Kinder auszugeben. Das ist sicher ein gutes Investment, und der Staat sollte das ausbauen. Die Höhe des Kindergeldes ist ein Zeichen dafür, wie stark die öffentliche Hand direkt die Familien unterstützen will. Dabei gibt der Staat den Erziehungsberechtigten freie Hand, wie sie das Geld verwenden können. Er vertraut darauf, dass sie verantwortungsbewusst damit umgehen, was bei den meisten Paaren und Alleinerziehenden wohl auch der Fall ist. Daneben fließt jede Menge Geld in Kitas, Schulen sowie Kinder- und Jugendsozialarbeit. Auch die Sozialversicherungsträger wie Renten- und Krankenversicherung tragen der Kinderzahl Rechnung. Es wird also einiges getan für den Nachwuchs. Manche Schätzungen gehen von über 300 Milliarden Euro aus, die sich der Staat die Ausbildung und die sonstige Förderung von Kindern kosten lässt.