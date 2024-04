Björn Höcke vor Gericht Von SS-Sprüchen und Hitlergruß-Gartenzwergen

Auch vor dem Landgericht in Halle an der Saale muss sich die Justiz gerade diesem Paragrafen widmen, der das „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ in Deutschland unter Strafe stellt. Angeklagt ist AfD-Politiker Björn Höcke, der mit Geschichtsbuch unterm Arm zum ersten Verhandlungstag erschien und sich keiner Schuld bewusst zeigte. Dass die Parole „Alles für Deutschland“, die er in einer Wahlkampfrede 2021 benutzte, eine Losung der Sturmabteilung (SA) war, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP, will Höcke nicht gewusst haben.