Hitlers Reichsermächtigungsgesetz vor 90 Jahren Diktatur per Mehrheitsbeschluss

Vom Totenschein der ersten deutschen Demokratie spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Gastbeitrag zum 90. Jahrestag dieses Ereignisses. „Dieses Datum müssen wir kennen. Diese Geschichte geht uns etwas an“, appelliert er. In vielen Teilen der Welt würden Demokratien zerstört, Justiz und Presse angegriffen. „Der Blick zurück zeigt, was Demokratien auch heute bedroht: Sind die Verächter der Demokratie erst einmal in Schlüsselstellen des Staates gerückt, missbrauchen sie dessen Machtmittel zur Zerstörung der Demokratie“, so Steinmeier.