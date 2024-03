Weltfrauentag am 8. März Sechs Gründe, warum die Zukunft weiblich ist

Aber nicht nur in den USA mit Madonna, Alicia Keys, Pink oder Miley Cyrus (“I can buy myself flowers“) sind in diesem Jahrzehnt starke, unabhängige Sängerinnen erfolgreich, auch in Europa und Deutschland geben Künstlerinnen den Ton an: Die stimmgewaltige Adele füllt in diesem Sommer viermal in Folge das Münchener Olympiastadion, so groß war die Ticketnachfrage. In ihrer Heimat London stellt derweil eine junge Singer-Songwriterin Adeles Rekorde in den Schatten: Raye, die optisch und gesanglich an Amy Winehouse erinnert, gewann bei den diesjährigen Brit Awards sechs Preise und damit zwei mehr als je Adele und Harry Styles. In Deutschland, so gab es Spotify anlässlich des Frauentages jüngst heraus, stehen immerhin derzeit drei Frauen an der Spitze des Streamingdienstes: Ayliva, eine Deutsch-Pop-Sängerin aus Recklinghausen (Platz 1), Rapperin Nina Chuba (“Wildberry Lillet“, Platz 2) und Schlagerstar Helene Fischer (Platz 3).