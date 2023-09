Herbstferien mit der Familie Der Unsinn von kinderfreien Zonen

Etwas mehr Gelassenheit auf der einen Seite täte not. Nicht jedes kreischende Kind ist das Ergebnis nachlässiger Erziehung (Zähne, Hunger, Trotzphase). Auf der anderen Seite dürfen Eltern sich auch der Kritik oder der Kommentare annehmen, sollte ihr Nachwuchs ihre Umgebung zu sehr strapazieren. Auf die Art kommt es an, wie in so vielen Situationen des Zusammenlebens. Einmischen in die Erziehung sollte sich niemand Fremdes, aber Interesse oder seinen Ärger über eine bestimmtes Verhalten zu zeigen, ist schon erlaubt. Sogar erwünscht, wenn es heißt, dass Menschen im öffentlichen Raum wieder mehr ins Gespräch kommen, Vorurteile abbauen und das Verständnis füreinander fördern sollen.