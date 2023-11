„Macht ist das ultimative Aphrodisiakum“ 13 Zitate von Henry Kissinger, die für immer bleiben

Der wortgewandte Kissinger war es gewohnt, auch auf kritische Fragen elegant zu reagieren. Nicht so bei der italienischen Journalistin Oriana Fallaci. Hier gab er in einem berühmten Interview zu, dass der Vietnamkrieg völlig nutzlos gewesen sei und Politiker „Cowboys“ wären, die allein voran ritten. Auch auf die Frage, was Frauen an ihm so attraktiv fänden, blieb er eine richtige Antwort schuldig. Die Journalistin hatte ihn geschlagen, befand er indirekt schließlich selbst.