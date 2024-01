Häusliche Wärme Beim Heizen verstehen die Deutschen keinen Spaß

In Zeiten des Klimawandels hat sich die Situation geändert. Plötzlich machen die Grünen und ihr Vorzeigeminister Robert Habeck massiv mobil, um auch die Gebäudebesitzer und -bewohner ernsthaft zur Vermeidung des Treibhausgases Kohlendioxid anzuhalten. Immerhin entfallen auf den Betrieb der Gebäude – also Heizung und Klimatisierung – rund 30 Prozent der CO 2 -Emissionen. Die privaten Haushalte verursachen allein 17 Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes. Ein großer Anteil, den Habeck deutlich reduzieren möchte, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Weil Heizanlagen, die erneuerbare Energien einsetzen, mit gut fünf Prozent noch einen recht kleinen Anteil am Wärmemarkt ausmachen, sollte jetzt der Einbau moderner klimafreundlicher Anlagen forciert werden. Das Wachstum der Zahl der dafür vor allem geeigneten Wärmepumpen müsste sich verdoppeln, wenn die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen will.