Streit um Bundeshaushalt Der Kanzler in der Klemme

Ein Papier der drei Strömungen in der Fraktion wiederum, ebenfalls seit Anfang der Woche auf dem Markt, ist der Versuch, zumindest intern Geschlossenheit zu demonstrieren. Der eher konservativ orientierte Seeheimer Kreis, die Parlamentarische Linke und das progressive Netzwerk Berlin hatten sich in einer Erklärung gegen „das Dogma der Schwarzen Null“ ausgesprochen. Damit demonstriert man Einigkeit, aber es ist auch ein klarer Hinweis an den SPD-Kanzler, was die Erwartung seiner Leute an ihn ist. Der Druck auf Scholz steigt, durch Ausnahmen von der Schuldenbremse eine höhere Neuverschuldung zu erlauben und so mehr Spielraum im Haushalt zu schaffen. Etwas, was Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner strikt ablehnt.