Die Mitte entscheidet die Wahl in den USA Harris gegen Trump: Wer gewinnt die Mittelschicht?

Die Präsidentschafts-Wahl in den USA wird in den Swing-States entschieden und hier vor allem in der Mittelschicht. Mit dem Slogan „It's the economy, stupid!" hatte schon Bill Clinton 1992 gewonnen. Während die demokratische Kandidatin Kamala Harris auf den Wirtschaftsboom verweist, warnt ihr Herausforderer Donald Trump vor der Inflation. Wie geht es der Mitte wirklich?