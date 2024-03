Stadtbeleuchtung zum muslimischen Fastenmonat “Happy Ramadan“ – das richtige Signal

Um es gleich zu Beginn zu sagen: Dieses Signal ist richtig und wichtig. Es gibt rund 50 muslimische Gemeinden in der Main-Metropole, jeder siebte Einwohner bekennt sich zum Islam. Das ist mehr als in den westdeutschen Großstädten Köln oder Düsseldorf. Die Zahl der Katholiken oder Protestanten in Frankfurt ist kaum höher. Die Realität in den deutschen Großstädten hat sich dramatisch verändert. Und die Stadtregierungen sollten das berücksichtigen.