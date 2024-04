Klagen gegen den Verfassungsschutz Die Gefahr des Geheimnisträgers Hans-Georg Maaßen

Ungewöhnlich, aber nicht überraschend ist der Beitrag von Thomas Haldenwang in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, in dem er die politische Unabhängigkeit seiner Behörde betont und sie gegen die Kritik verteidigt, sie sei eine regierungsgessteuerte „Gesinnungspolizei“, die politische Gegner mundtot mache. „In der Nachkriegsgeschichte war die Demokratie in unserem Land selten so in Gefahr wie heute“, schreibt Haldenwang. Die Zahl der Extremisten und das Extremismuspotenzial stiegen seit Jahren, Digitalisierung und Virtualisierung förderten die gefährliche Vernetzung demokratiefeindlicher Akteure. Dass die Behörde auch deshalb medial präsenter ist als früher, bedeutet mitnichten, dass sie sich politisch vor den Karren spannen lässt.