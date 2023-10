Kolumne Wissensdrang Verwundbarkeit als Stärke

Mit einem brutalen Massaker an friedlich feiernden Menschen auf einem Festival begann am 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges ein neuer Angriff auf Israel. Der Angriff war wohl kaum allein durch den Jahrestag motiviert. Vor allem die innere Zerrissenheit Israels durch eine destruktiv agierende Regierung dürfte einen Anreiz geboten haben: Der rechtsradikale Sicherheitsminister gilt als unfähig, und wegen der Entmachtung einer unabhängigen Justiz hatten viele Reservisten den Wehrdienst verweigert. Unmittelbar nach dem Anschlag meldeten sich die Protestierenden jedoch zum Wehrdienst. Wie schon vor einem halben Jahrhundert bei den Angriffen Ägyptens, Syriens und anderer arabischer Nachbarn hat sich Israels Verwundbarkeit in Stärke verwandelt.