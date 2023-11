Krieg in Nahost Das Fiasko der Abschreckung

Zu diesem Zweck sollten jede Untergrundorganisation und jedes Land für Überfälle aus ihrem Gebiet verantwortlich gemacht werden. Fortan würde jeder Anschlag derart hart beantwortet werden, dass es sich für einen potenziellen Aggressor nicht mehr „lohnte“, Israel zu attackieren. Doch damit steckte der jüdische Staat den Kopf in die Falle seiner eigenen Sicherheitsdoktrin. Denn die Freischärler nahmen die Opfer in Kauf, sie kalkulierten die Toten der israelischen Vergeltungsschläge mit ein, um eine Eskalation zwischen „den Juden“ und ihren Nachbarstaaten herbeizuführen. Es kam zu zunehmenden Gefechten zwischen Israel und Ägypten, das damals den Gaza-Streifen verwaltete. Dies wiederum führte im jüdischen Staat zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung. Ministerpräsident Sharett versuchte, einen politischen Kompromiss mit Ägypten und den Palästinensern zu erzielen. Verteidigungsminister David Ben Gurion sowie die Armee unter Dayan dagegen setzten auf militärische Abschreckung. Am Ende unterlag Sharett, weil es ihm nicht gelang, auf arabischer Seite einen Friedenspartner zu finden. Ägyptens Staatschef Gamal Abdel Nasser entschied sich für eine Auseinandersetzung mit Israel, da die Sowjetunion sich mit Lieferungen moderner Waffen nach Kairo auf dessen Seite schlug. Sharett musste zurücktreten. In Israel gewannen die Hardliner Ben Gurion und Dayan das Sagen. Sie setzten verstärkt auf Abschreckung. Es kam zur weiteren Eskalation. Jerusalem verband sich im Herbst 1956 mit den alten Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich. Gemeinsam griff man Ägypten an. Israel eroberte zwar die Sinai-Halbinsel, doch politisch endete der Feldzug für die Angreifer mit einem Fiasko. Moskau drohte, Israel und die europäischen Aggressoren mit Kernwaffen anzugreifen. Die USA ließen es geschehen und bestanden ihrerseits auf einen Rückzug der Invasoren. Israel musste sich vollständig zurückziehen. Ägyptens Präsident Nasser, der die palästinensischen Untergrundangriffe gegen Zion unterstützt hatte, wurde in der gesamten arabischen Welt gefeiert.