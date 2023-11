Muslimischer Antisemitismus „Wer Juden bedroht, gehört nicht hierher“

Mansour Der Satz ist mir zu einseitig. Ich bin für die Zwei-Staaten-Lösung. Die Palästinenser brauchen ihr eigenes Gemeinwesen, in dem sie ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben können, Gesetze erlassen, eine Verwaltung errichten, die Wirtschaft fördern können. Am besten in Form eines demokratischen Rechtsstaats. In diesem Satz wird nicht klar, was Freiheit bedeutet. Auf Kosten Israels? Ablehnung von Versöhnung und Zusammenleben? Der Hass hat die Beziehungen vergiftet und 75 Jahre lang nichts gebracht. Mein Großvater hat gegen Israel gekämpft, mein Vater hat das weitergetragen. Aber es ist uns klargeworden: Der Hass schafft nur neues Elend. Die junge Generation der Palästinenser muss sagen, uns reicht es, wir gehen neue Wege.