Bertelsmann-Studie zur Halbzeitbilanz Die Ampel ist fleißig, aber glücklos

Ist die Kritik an der Regierungsarbeit von Scholz und Co. also daneben? Die Studie selbst macht vor allem den Dauerstreit in der Koalition für das verheerende öffentliche Bild der Ampel verantwortlich. Doch, sorry, das greift zu kurz. Denn die schiere Masse der abgehakten Themen macht noch keine gute Regierung aus. Eine erfolgreiche Politik bemisst sich nach den Folgen, die durch Regierungshandeln ausgelöst werden. Und da sieht es nicht so gut aus.