Vizekanzler Habeck in der Golf-Region Die Grenzen des deutschen Einflusses in Nahost

Auch in der Debatte um die Eurofighter- und Iris-T-Lieferungen an Saudi-Arabien werden die Gegensätze deutlich. Die Bundesregierung lässt zu, dass neue Kampfjets und Lenkflugkörper an das Königreich geliefert werden – allen bisherigen Absagen an Waffenexporte an Beteiligte des Jemen-Krieges zum Trotz. Zur Begründung heißt es, dass Saudi-Arabien auf Israel abgefeuerte Raketen abfängt und zur Deeskalation in der Region beiträgt. Doch davon wollen die Saudis nichts hören. Sie wollen auf keinen Fall als Unterstützer Israels wahrgenommen werden, um die eigene Bevölkerung und arabische Partner nicht gegen sich aufzubringen. All das zeigt, dass es nicht nur eine Wahrheit im Nahen Osten gibt. Das sollte die Bundesregierung ernst nehmen und in ihre Position einbeziehen. Für Habeck bedeutet das, dass er seinen Besuch in Israel am Donnerstag dazu nutzen sollte, den befreundeten Staat an die eigene Verantwortung für eine Friedenslösung zu erinnern. Auch wenn diese Reise ihm die Grenzen des eigenen Einflusses aufgezeigt.