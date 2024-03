Gruppenvergewaltigung in Hamburg „Vergeltung ist nicht das Ziel im deutschen Strafverständnis“

Was wurde verhandelt? Im Spätsommer 2020, einem kurzen Lockdown-Lichtblick, feiern an die hundert junge Menschen im Hamburger Stadtpark eine Party unter freiem Himmel. Es gibt Musik, Alkohol und Corona-Kontrollen. Für eine damals 15-Jährige aber wird die Nacht zum Martyrium, deren Ablauf der Mammutprozess später an 68 Verhandlungstagen mit fast 100 Zeugen und Sachverständigen zu rekonstruieren versucht. Am Ende steht fest: Das stark alkoholisierte Mädchen wird drei Mal vergewaltigt, an verschiedenen Orte des Parks, von verschiedenen Gruppen junger Männer, insgesamt zehn oder elf Beteiligte, die sich im Laufe des Abends zum Teil gegenseitig auf die 15-Jährige aufmerksam machen, die „alles mit sich machen lasse“. Es endet mit einem Polizeieinsatz, ausgelöst von einer Gruppe Mittzwanziger, die dem Mädchen später wohl halfen. Und mit vielen Fragen.